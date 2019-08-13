Трое в масках вынесли миллион из дачного дома в Ленобласти

Трое в масках вынесли миллион из дачного дома в Ленобласти
У женщины забрали документы и золотые украшения. Фото: pixabay.com

Злоумышленники угрожали жительнице Павлово пистолетом.

Жители Ленобласти обратились в полицию Кировского района после налета на частный дом в поселке Павлово. Неизвестные забрали у женщины деньги и золотые украшения.

Злоумышленники вошли на участок на Ленинградском проспекте около 4 часов утра в понедельник, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Они разбили стеклопакет двери и заставили хозяйку дома под дулом пистолета отдать им ценности. Женщина рассказала полиции, что налетчиков было трое, они надели на себя черные маски.

Налетчики забрали около 1 млн рублей, золотые ювелирные изделия, мобильный телефон и паспорт женщины, сообщает полиция Ленобласти. Возбуждено дело о вооруженном разбое, полиция уже ищет злоумышленников.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге менеджер зарезал супругу и сдался полиции.

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