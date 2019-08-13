Атамбаева обвинили в убийстве и захвате заложников

Атамбаева обвинили в убийстве и захвате заложников
При попытке задержания Атамбаева пострадали 136 человек. Фото: kremlin.ru

Экс-президент Киргизии может попасть в тюрьму до конца жизни.

Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжелых преступлениях. В их числе значатся убийство и попытка переворота.

Один из начальников Генпрокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев сообщил 13 августа, что Атамбаева обвиняют в организации беспорядков и взятии заложников. Его могут приговорить к пожизненному заключению.

Атамбаева пытались задержать силами спецназа по подозрению в коррупции, но этого не удалось сделать: Атамбаев лично отстреливался, а вокруг дома собрались его сторонники. Один из оперативников погиб, а число пострадавших составило 136 человек. Позже он сдался и его заключили в СИЗО до 26 августа.

Бывшему президенту исполнилось 62 года. Он руководил страной с 2011 по 2017 год. Сейчас должность президента занимает Сооронбай Жээнбеков.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Атамбаев лично отстреливался от спецназа.

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