Возобновлять авиасообщение с Грузией не планируется

Возобновлять авиасообщение с Грузией не планируется
Путешественникам и туристам остается только добираться наземным транспортом. Фото: Pixabay

До $60 млн Грузия уже потеряла за время конфликта.

Указ президента РФ издал Владимир Путин 8 июля, согласно этому указу введен запрет на авиасообщение с Грузией. Причиной стали народные волнения и антироссийские настроения в стране.

Известия сообщают, ссылаясь на председателя Комитета Торгово-Промышленной Палаты России (ТПП РФ) Юрия Барзыкина, что возобновление авиасообщения в ближайшее время не планируется.

Также отмечается, что связано с игнорированием грузинскими властями требований Москвы по обеспечению безопасности для путешественников из России.

Ранее GazetaSPB сообщила о том как в Москве обсудили перелеты между Россией и Грузией.

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Возобновлять авиасообщение с Грузией не планируется