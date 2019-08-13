Петербуржца задержали за выстрел в мигранта на Блохина

Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток. Фото: pixabay.com

Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток. Фото: pixabay.com

Пистолет оказался газовым — мужчину накажут по протоколу о мелком хулиганстве.

Полиция Санкт-Петербурга приняла заявление от жителя сопредельного государства, мигрант пожаловался, что в него стреляли. Задержан петербуржец с судимостями.

Приезжий рассказал, что неизвестный выстрелил в него на улице Блохина Санкт-Петербурга около 17 часов дня в понедельник 12 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 13 августа. Пистолет оказался газовым. Полиция Петроградского района Петербурга задержала 30-летнего мужчину по подозрению в нарушении — раньше он уже попадал в поле зрение правоохранительных органов.

В итоге в отношении петербуржца составили административный протокол о мелком хулиганстве. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти трое в масках и с пистолетом совершили нападение на частный дом в поселке Павлово.