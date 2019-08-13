Грибника увезли в больницу Тихвина с железной дороги

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Фото: pixabay.com

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Фото: pixabay.com

Мужчина неудачно спрыгнул с грузового поезда и сломал руку.

Транспортная полиция ведет проверку по факту травмирования жителя Ленобласти. Мужчина сходил за грибами и решил сократить дорогу с помощью грузового поезда.

Грибник собирал лесные дары у станции Астрачи в Ленобласти, сообщили GazetaSPb в УТ МВД России по СЗФО 13 августа. 42-летний мужчина хотел вернуться обратно в Тихвин и решил сесть на сцепку грузового поезда. На ходу поезда он спрыгнул, но неудачно: житель региона сломал руку и в состоянии шока не мог передвигаться.

Полицейские вызвали “Скорую”, пострадавшего доставили в больницу Тихвина с переломом руки и черепно-мозговой травмой. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства получения травм и решают вопрос о составлении протокола о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Ранее GazetaSPb сообщила, что самые заядлые грибники живут именно в Санкт-Петербурге и Москве.