Тур в Дубай на 10 дней за 25 тысяч оказался мошенничеством

Тур в Дубай на 10 дней за 25 тысяч оказался мошенничеством
Дубай является крупнейшим городом ОАЭ. Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Жительницу Санкт-Петербурга обвинили в мошенничестве. Женщина может отправиться в тюрьму за ненастоящий тур в Дубаи.

Следствие установило, что злоумышленница от лица туристической фирмы предложила другой жительнице Северной столице купить тур в Дубай, крупнейший город ОАЭ. При этом она не собиралась отправлять клиентку ни в какую поездку, сообщили GazetaSPb прокуратура Санкт-Петербурга 13 августа. Женщина получила свыше 25 тысяч рублей и собиралась потратить их на собственные нужды.

Сейчас дело отправляет во Фрунзенский районный суд Петербурга. По статье о мошенничестве со значительном ущербом можно получить до 5 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Санкт-Петербурге умерла туристка из Китая.

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