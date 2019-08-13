Тур в Дубай на 10 дней за 25 тысяч оказался мошенничеством

Жительница Санкт-Петербурга может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Жительницу Санкт-Петербурга обвинили в мошенничестве. Женщина может отправиться в тюрьму за ненастоящий тур в Дубаи.

Следствие установило, что злоумышленница от лица туристической фирмы предложила другой жительнице Северной столице купить тур в Дубай, крупнейший город ОАЭ. При этом она не собиралась отправлять клиентку ни в какую поездку, сообщили GazetaSPb прокуратура Санкт-Петербурга 13 августа. Женщина получила свыше 25 тысяч рублей и собиралась потратить их на собственные нужды.

Сейчас дело отправляет во Фрунзенский районный суд Петербурга. По статье о мошенничестве со значительном ущербом можно получить до 5 лет лишения свободы.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Санкт-Петербурге умерла туристка из Китая.