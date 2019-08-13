В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Колбаса должны быть розового оттенка и иметь упругость. Фото: pixabay.com

Колбаса должны быть розового оттенка и иметь упругость. Фото: pixabay.com

Сотрудники Роскачества рассказали, на что покупателям стоит обращать внимание при выборе вареной колбасы, а также отметили, какие номера под буквой «Е» отрицательно виляют на ее состав продукта.

В первую очередь посмотрите на внешнюю поверхность товара, на ней не должно быть явных пятен. Не должны ощущаться комочки, при нажатии имеет упругость.

На этикетке должны присутствовать данные о составе колбасы, даты изготовления, срока годности, пищевой ценности и условия хранения.

Как сообщает Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества, пишет «РИА Новости», в составе колбасы должен быть определённый состав, если она изготавливалась по ГОСТу. А именно: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, различные пряности.

Нормы ГОСТа допускают наличие в продукте фиксатора окраски Е250, антиокислителей Е300, Е301, Е304, Е306, регуляторов кислотности Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 и стабилизаторов Е339, Е451, Е450, Е452.

Нежелательно приобретать колбасу, если в ее составе находятся Е120, Е252 и Е536.

Также в ведомстве напомнили, что продукт в вакуумной упаковке хранится дольше, нежели без нее.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что экономику Украины измеряют в бутербродах с колбасой.