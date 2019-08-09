Украинскую экономику измеряют бутербродами с колбасой

Бутерброды показали рост в цене на 16% за год. Фото: pixabay.com

Бутерброды показали рост в цене на 16% за год. Фото: pixabay.com

Универсальная еда упала в доступности для пенсионеров.

Бутерброды с колбасой и маслом выросли в цене на 16% за год. Рост стоимость универсальной еды в 2 раза опережает рост украинской инфляции.

Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, представил анализ на своей странице в Facebook 9 августа. Он объяснил, что на 12 бутербродов в прошлом июне уходило 63,2 гривны, а теперь — не меньше 73,6.

Дорошенко считает так: на 12 бутербродов нужен батон весом 0,5 кг, 400 г вареной колбасы и 100 г масла. Хлеб вырос в цене на 30%, колбаса — на 14%, масло — на 12%. При этом зарплаты и пенсии тоже выросли — на 17% и 14,5% соответственно. Инфляция увеличилась на 8,7%, значит бутерброды дорожают в 2 раза быстрее, чем растет инфляция.

Кроме этого Дорошенко выложил фотографию колбасного сендвича с хлебом: ломтик заложен между половинками батона “докторской”, добавив, что “некоторые скажут, что правильный бутерброд выглядит вот так”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в России ржаной хлеб подорожал на 10%.