Взрыв под Архангельском безвреден для Петербурга

Директор научно-технического центра оценил уровень опасности.

Взрыв, прогремевший во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области, не опасен для жителей северной столицы.

Мойка 78 поделилась мнением директора научно-технического центра «РАДЭК» Федора Шиколенко.

Специалист рассказал, что уровень радиации в городе в норме и изменений не обнаружено. А также эксперт отметил, это был не ядерный, а температурный взрыв.

Напоминаем, что трагичное событие произошло под Северодвинском 8 августа. На военном полигоне во время испытаний баллистических ракет произошел взрыв. Пять работников «Росатома» погибли, еще трое были ранены и госпитализированы. Принято решение посмертно представить погибших к государственным наградам.

Ранее GazetaSPB сообщила о продолжении разработок на «Росатоме».