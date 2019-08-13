На Кингисеппской таможне конфисковали пиво у недоброжелательного перевозчика

На Кингисеппскай таможне было задержано 240 литров эстонского пива. Сотрудники таможни задержали товар на посту в Ивангороде.

Перевозчик направлялся в Петербург из Таллина, везя партию в 1658 упаковок. Однако в документах у перевозчика было указано только 26 грузовых мест, которые не соответствуют числу перевозимого товара.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, в связи недостоверными сведениями, суд возбудил дело об административном правонарушении.

В ходе разбирательства вину перевозчика подтвердили и конфисковали пиво. Такое решение было предложено представителем перевозчика.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Минпромторг предлагает не считать пиво за алкоголь. Новый статус напитка поможет смягчить правила его розничной торговли.