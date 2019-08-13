Кудровский проезд проверят перед запуском нового автобусного маршрута

В городе Кудрово Всеволожского района будет проведена проверка по запуску нового автобусного маршрута город Кудрово — Санкт-Петербург. Дорога проходит через Кудровский проезд.

Выездное совещание представителей профильных комитетов и управлений Ленобласти и Петербурга, ГИБДД, Октябрьской железной дороги, администрации Заневского поселения и активисты города пройдет уже завтра, 14 августа.

Как сообщает правительство Ленинградской области, в настоящее время ремонт участка дороги Курдовского проезда полностью завершен. Дорога почти по прямой проходит от Кудрово до проспекта Большевиков Петербурга.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможном появлении трамвайной линии между городом Кудрово и Северной столицей. В Смольном начали разрабатывать проект.