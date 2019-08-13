На Балтийском бульваре запустят электробус с динамической зарядкой

На дорогах Петербурга будут запущены электробусы с динамической зарядкой. Транспорт выйдет на обновленный маршрут No32 в четверг, 15 августа.

Электробусы — троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Как сообщает ГЭТ электротранспорт Санкт-Петербурга, общественный транспорт будет следовать до Балтийского бульвара. Сейчас маршрут No32 следует по Ленинскому проспекту и соединяет одноимённые станцию метрополитена и ЖД платформу Красносельского и Кировского районов.

Количество новых троллейбусов вырастет, интервалы между рейсами решено сократить. Маршрут будет уже седьмым среди электробусов в Северной столице.

Трасса маршрута No32 (с 15 августа 2019): к/ст «Троллейбусный парк No1» – Ленинский проспект – Балтийский бульвар – ул. Маршала Казакова – пр. Героев – Ленинский проспект – к/ст «Троллейбусный парк No1».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что днем ранее, 13 августа, петербургские подростки катались на троллейбусе, зацепившись за него сзади. Очевидца опубликовали видео в социальных сетях.