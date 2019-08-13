Вместо портрета Би Би Кинга на Греческом проспекте теперь черное пятно

На Греческом проспекте в Санкт-Петербурге был закрашен портрет американского блюзового гитариста Би Би Кинга. Граффити было устранено сотрудниками коммунальной службы.

Данный портрет был создан группой уличных художников из HoodGraff. Среди их граффити известны портреты Сергея Бодрова-младшего и Юрия Шевчука. Как сообщает «Комсомольккая правда – Петербург», изображение было закрашено черной краской в результате жалоб борцов за «чистоту». Лица обращавшихся не известны.

Петербуржцы возмущены случившимся. В социальных сетях люди яро обсуждают, кому мог помешать портрет, на месте которого теперь мрачное пятно. Также рассказывают, что коммунальщики вынуждены реагировать на общения «жалбщиков».

Ранее в GazetaSPb сообщали об исчезновении граффити на Елизаровском проспекте. Сельский пейзаж безжалостно закрасили неизвестные белой краской.