Врачам удалось спасти петербурженку, которая была на волосок от смерти

Врачам удалось спасти молодую жительницу Петербурга. Девушка чудом выжила после несчастного случая.

Пострадавшая была найдена около жилого дома с многочисленными травмами. Предполагается, что она оказалась на земле в результате падения с высоты. Сотрудники скорой помощи прибыли на место после обращения друзей петербурженки. Спустя 20 минут она уже была на операционном столе в Елизаветинской больнице.

Врачи обнаружили у девушки перелом ребер, повреждение внутренних органов и перелом тазовой кости.

Пострадавшей провели две операции. Как сообщает «Мойка78«, главной проблемой была значительная потеря крови. На обращения медсотрудников о переливании за 40 часов откликнулось около 40 доноров.

В настоящее время девушка уже пришла в себя. Ее перевели реабилитационное отделение.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что туриста из Северной столицы врачи реанимировали 40 минут на пляже в Сочи.