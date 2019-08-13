Борьба за областные маршруты закончилась для перевозчиков-рэкетиров сроками

В Санкт-Петербурге завершилось расследование в отношении преступной группировки, которая силой выдавливала законных перевозчиков с коммерческих маршрутов. Обвиняемые били стекла, прокалывали колеса и поджигали автобусы конкурентов.

Слушание в Красногвардейском районном суде Петербурга проходило по делу рэкетиров – гендиректора ООО «Север-Транс СПб» Владимира Наддзсона, и безработных Хугбара Садулаева и Садора Сариханова.

Мужчины насильно принуждали руководство автотранспортной компании перейти на нелегальные перевозки.

Как сообщает «47News«, приговор обвиняемым был оглашен днем ранее, 12 августа. Гендиректора признали виновным, он отправится в колонию общего режима на пять лет. Сообщники получили по девять лет строго режима. Кроме того каждый из них должен будет выплатить денежные средства в размере 280 тыс. рублей. потерпевшим по гражданским искам.

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