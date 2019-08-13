Дело о драке матерей в детском саду Петербурга идет в суд

Женщины не могли разойтись с колясками у двери. Фото: pixabay.com

Женщины не могли разойтись с колясками у двери. Фото: pixabay.com

Женщина набросилась на обидчицу, оттаскала за волосы и ударила коленом в лицо.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении жительницы Северной столицы, которая напала на женщину в детском саду на Римского-Корсакова. Дело рассмотрит мировой судебный участок №2.

Следствие установило, что в феврале две матери не могли разойтись с колясками у двери ДОУ Адмиралтейского района. Позже обвиняемая набросилась на потерпевшую в коридоре заведения, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 13 августа. Она ударила обидчицу коленом в лицо и оттаскала за волосы.

По статье об причинении легкого вреда можно получить по УК РФ исправительные работы до 360 часов, арест до полугода или даже тюремный срок в 2 года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Собчак прокомментировала жесткое крещение в гатчинской церкви.