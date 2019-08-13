Извращенец напал на прохожую в лесополосе на Джона Рида

В Невском районе Северной столицы сотрудники полиции задержала гражданина, который надругался над прохожей.

Нападение произошло вчера днем, 12 августа в лесополосе на улице Джона Рида у дома 10. Как сообщает ГСУ СК Российской Федерации по Санкт-Петербургу, злоумышленник совершил несколько ударов в отношении 49-летней женщины, после чего начались действия сексуального характера.

Извращенца задержали в тот же день благодаря местным жителям.

В отношении 37-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время решается вопрос об избрании меры наказания.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании петербуржца, который совершил выстрел в мигранта. Гражданин уже имел судимости.