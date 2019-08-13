Мост через реку Шингарку перекроют на год

Переправу неподалеку от деревни Низино собираются ремонтировать.
Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщается на официальном сайте администрации Ленинградской области. Уточняется, что мост через реку Шингарку, находящийся в Ломоносовском районе, закроют 10 сентября на целый год – по нему не смогут ездить автомобили, так как его будут все это время приводить в порядок.
Заказчиком работ стал ГКУ «Ленавтодор» – от подрядчика требуется, чтобы заменили опору, части пролета моста, асфальт, гидроизоляцию и ограждения. После этого он должен будет выдерживать постоянного потока машин до 20 тонн.
Напоминаем, что на протяжении года мост через реку надо будет объезжать по второму участку трассы «Новый Петергоф — Низино — Сашино», а также по дороге «Марьино — Ольгино — Сашино».
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ГАТИ рассказали о дорожных перекрытиях до осени. В Петербурге с 19 и 20 июля вступили в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. Некоторые из них продлятся до октября.