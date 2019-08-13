Илья Резник считает, что Бузова «пухнет от денег»

Поэт-песенник прокомментировал шутку певицы о том, что она якобы блокадница.

Своим мнением Илья Резник, чье детство пришлось на времена блокады Ленинграда, поделился с Пятым каналом. Он заявил, что люди во время ВОВ пухли голода, а такие, как Бузова, пухнут разве что от денег.

«Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески»,

— заявил он.

Поэт-песенник считает, что весь российский шоу-бизнес деградирует и давно потерял стыд и совесть. Резник отметил, что человек, уважающий блокадников, не будет облизывать тарелки, а постарается чтить память героев и уважать их подвиг.

Напоминаем, что певица Ольга Бузова выложила запись, на которой она обдизывает тарелку и объясняет это тем, что она – блокадница. Позже девушка объяснила, что ее дедушки и бабушки жили во времена ВОВ в Ленинграде и они приучили артистку доедать до последней крошки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов прокомментировал видео Ольги Бузовой.