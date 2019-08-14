Изнасилованная дознавательница из Уфы впервые пришла в суд

Завершить дачу показаний она, однако, не смогла. Фото: vk.com/rus_crime_ufa

Завершить дачу показаний она, однако, не смогла. Фото: vk.com/rus_crime_ufa

Бывшая сотрудника МВД по Уфимскому району Башкирии, обвинившая троих коллег в сексуальном насилии, наконец явилась в суд.

Скандал вокруг «полицейского изнасилования» стал достоянием общественности осенью прошлого, 2018-го года, когда достоянием общественности стало обвинение, предъявленное 23-х летней сотрудницей отдела дознания МВД России. По её словам, она была изнасилована сразу троими начальниками — главами отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Эдуардом Матвеевым и Салаватом Галиевыи и главой миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком. Впоследствии все четверо были уволены из рядов сотрудников правоохранительных органов.

Окончательное обвинение по уголовному делу было предъявлено 29 июля, однако потерпевшая не явилась ни на первое, ни на последующее заседания. Пришла в суд она, однако, лишь 13 августа — однако зачитать показания до конца не смогла и попросила судью прервать процесс, сообщают «АиФ — Уфа».

Заседание продолжится 15 августа.

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