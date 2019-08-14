Борщевик и Иван-Чай обойдётся фирме более чем в миллион рублей

Некоммерческое партнёрство Выборгского района допустило зарастание 10,4 гектаров земельного участка и вовремя не выплатило штраф.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, в ходе плановой проверки было выявлено, что некоммерческое партнёрство не выполняло обязанности по защите земель от зарастания сорной растительностью и кустарником. Как указали в ведомстве, данный факт ведёт к резкому возрастанию пожарной опасности. Среди сорняков на участке — пырей ползучий, борщевик Сосновского, Иван-Чай.

Ранее Россельхознадзор уже выносил в адрес организации решение о штрафе в размере 400 тысяч рублей — однако уплачен он не был. В настоящий момент решением мирового судьи организации назначен дополнительный штраф в двойном размере — что, однако, не освобождает от уплаты первоначальной суммы. Таким образом, халатность в содержании земель сельскохозяйственного назначения обойдётся организации в 1,2 миллиона рублей.

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