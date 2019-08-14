Пропавший в Сирии лидер российского движения против рабства жив

Пропавший в Сирии лидер российского движения против рабства жив
Вернуться домой, однако, на данный момент у него возможности нет. Фото: Олег Мельников / Вконтакте

Глава общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, раньше пропавший в районе сирийской провинции Большой Идлиб, в настоящее время находится в убежище.

О пропаже активиста стало известно 8 августа, после того как он перешёл границу в районе Эль-Саси и Салькина, однако затем перестал выходить на связь, сообщает РБК со ссылкой на помощника Мельникова Максима Ваганова.

По его информации, поставленную задачу по поиску и эвакуации двоих детей гражданки Казахстана группа выполнила, однако местные боевики получили информацию о нахождении в составе группы россиянина, после чего «устроили своего рода охоту». В целях безопасности группа была вынуждена скрыться и прекратить сеансы связи.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России продолжаются погодные аномалии.

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Пропавший в Сирии лидер российского движения против рабства жив