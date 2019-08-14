За холодами последует 36-ти градусная жара

Температурный фон в России начал повышаться.

Причина потепления — высотный циклон, который перекрыл холодные потоки воздуха. Их место занимают тропические воздушные массы. Теплее всего будет в Крыму (до+36) и на юге Центрального федерального округа (в Воронежской, Липецкой областях и Поволжье до +34), сообщает Российская газета со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева. При этом температура в Крыму, сообщает издание, приблизится к температурным максимумам.

В столице России воздух в среду, 14 августа, прогреется до 25 градусов, однако затем температура будет понижаться — в пятницу 19-21 градус тепла.

В Петербурге в ближайшие три дня дневная температура будет находиться в районе +20 градусов по Цельсию.

Ранее GazetaSPb писала, что часть наблюдений Пулковской обсерватории перенесут в Крым.