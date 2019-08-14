Физики Петербурга рассказали о последствиях взрыва под Северодвинском

Ветер дует в сторону Урала, так что опасные вещества не дойдут до Северной столицы

Петербургские эксперты оценили скачок радиации в Белом море 8 августа. Ученые считают, что следы взрыва не представляют опасности для человека.

После взрыва на полигоне Минобороны у села Ненокса погибли пять сотрудников Росатома. МЧС подтвердило, что уровень радиации после взрыва остался нормальным, а Роспотребнадзор позже заявил, что под Северодвинском фиксируют превышение гамма-излучения в 4-16 раз.

Леонид Плескачевский, физик-ядерщик из Петербурга, сообщил 29.ru 14 августа, что ветер дует не в Петербург, а на Урал, что исключает риски для Северной столицы. При этом следы радиоактивности являются “сверхмалыми”. Коллега Плескачевского Сергей Васильев сомневается, что что-то из остатков дойдет до Архангельска или тем более до Урала. Сейчас уже сложно определить, что именно попало в воздух, уверен он, и едва ли оно представляет опасность для человеческого здоровья.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роспотребнадзор продолжает проверять радиационный фон в Санкт-Петербурге.