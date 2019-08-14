Житель Тихвина погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поехать в командировку

Должнику ил Ленобласти пришлось рассчитаться по кредитам, чтобы вернуть возможность выезжать за границу по работе.

По данным УФССП по Ленинградской области, житель города Тихвин в Ленобласти, оформил на себя несколько кредитов, но перестал по ним платить. В общей сложности, сумма кредитов мужчины составила не менее 475 тысяч рублей.

Судебные приставы в Ленобласти наложили на него запрет на выезд и страны и на перерегистрацию автомобилей, а с банковского счета списывались средства в счет долга.

Эта мера помогла только после того, как должник устроился на новую работу, предусматривающую командировки за границу. Для того, чтобы не лишиться должности и все-таки поехать в другую страну по работе, мужчина разом оплатил все долги и судебные сборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец идет в колонию за долги по алиментам. Житель Санкт-Петербурга привлечен к уголовной ответственности за долги по алиментам. Мужчину отправляют в исправительную колонию почти на погода.