«Ленсвет» починил освещение в Красносельском районе

Теперь там восстановлено электроснабжение наружного освещения на четырех улицах.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет». Работы выполнили по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он считает, что уличное освещение поможет избежать инцидентов и аварий.

Уточняется, что фонари заработали на участках улицы Маршала Казакова, Ленинского проспекта, Балтийского бульвара, проспекта Патриотов.

На данный момент там работают 247 светильников, расположенные на 123 уличных опорах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в поселениях Ленинградской области появится дорожное освещение. Кроме того, дорожным комитетом предусмотрено установить не только линии и опоры электроосвещения, но и пешеходные тротуары, в целях безопасности жителей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.