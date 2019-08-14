«Ленсвет» починил освещение в Красносельском районе

&#171;Ленсвет&#187; починил освещение в Красносельском районе
Уличное освещение появилось на четырех улицах. Фото: Pixabay

Теперь там восстановлено электроснабжение наружного освещения на четырех улицах.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет». Работы выполнили по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он считает, что уличное освещение поможет избежать инцидентов и аварий.

Уточняется, что фонари заработали на участках улицы Маршала Казакова, Ленинского проспекта, Балтийского бульвара, проспекта Патриотов.

На данный момент там работают 247 светильников, расположенные на 123 уличных опорах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в поселениях Ленинградской области появится дорожное освещение. Кроме того, дорожным комитетом предусмотрено установить не только линии и опоры электроосвещения, но и пешеходные тротуары, в целях безопасности жителей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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«Ленсвет» починил освещение в Красносельском районе