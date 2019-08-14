Ленобласти остро не хватает рабочих рук

Около 1,5 тысяч из 23 тысяч предложений - вакансии водителей. Фото: pixabay.com

Около 1,5 тысяч из 23 тысяч предложений - вакансии водителей. Фото: pixabay.com

Названы самые востребованные профессии в регионе.

Комитет по труду и занятости Ленинградской области назвал наиболее востребованные вакансии.Региону больше всего нужны водители.

Сейчас в банке вакансий Ленобласти насчитали более 23 тысяч предложений, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 14 августа. Из этой цифры примерны 1,5 тысячи — вакансии водителей. В Тосно за рулем машины можно получать от 86 тысяч рублей. Водитель лесовоза может рассчитывать на зарплату до 90 тысяч в месяц в Приозерске. Во Всеволожске управление цементовозом оплачивают в размере от 65 тысяч рублей в месяц.

Самыми актуальными профессиями стали слесарь, швея, сварщик, медик, учитель, солдат-контрактник. Уровень безработицы в Ленобласти составляет около 0,35% — на этом этапе можно говорить о нехватке рабочей силы.

Ранее GazetaSPb назвала самые высокооплачиваемые вакансии августа в Петербурге.