Для ремонта дорог в Ленобласти задействуют инновационные технологии

Эта технология уже начала использоваться по заказу ГКУ "Ленавтодор" на дорогах в районах Ленобласти. Фото: pixabay

Эта технология уже начала использоваться по заказу ГКУ "Ленавтодор" на дорогах в районах Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области дорожники при ремонте региональных трасс начали использовать битумно-полимерную ленту, которая предотвращает попадание влаги в швы на асфальтовом покрытии.

Битумная лента позволяет герметизировать места примыкания нового дорожного покрытия к основанию дороги, бордюрному камню, канализационным люкам, водоотводным лоткам и фундаментам зданий. Благодаря данной технологии, срок службы дорожного покрытия существенно повышается. Об этом рассказал представитель комитета по дорожному хозяйству региона.

Эта технология уже начала использоваться по заказу ГКУ «Ленавтодор» на дорогах в районах Ленобласти, среди них: Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Гатчинский и Волховский районы.

Добавлено, что в этом году на реализацию программы ремонтов дорог в области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено более 1 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного диаметра.