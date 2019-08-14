Для ремонта дорог в Ленобласти задействуют инновационные технологии

Для ремонта дорог в Ленобласти задействуют инновационные технологии
Эта технология уже начала использоваться по заказу ГКУ "Ленавтодор" на дорогах в районах Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области дорожники при ремонте региональных трасс начали использовать битумно-полимерную ленту, которая предотвращает попадание влаги в швы на асфальтовом покрытии.

Битумная лента позволяет герметизировать места примыкания нового дорожного покрытия к основанию дороги, бордюрному камню, канализационным люкам, водоотводным лоткам и фундаментам зданий. Благодаря данной технологии, срок службы дорожного покрытия существенно повышается. Об этом рассказал представитель комитета по дорожному хозяйству региона.

Эта технология уже начала использоваться по заказу ГКУ «Ленавтодор» на дорогах в районах Ленобласти, среди них: Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Гатчинский и Волховский районы.

Добавлено, что в этом году на реализацию программы ремонтов дорог в области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено более 1 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного диаметра.

асфальт дороги дорожный ремонт ленобласть ремонт технологии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяная ссора в Киришах закончилась кровавой расправой
Для ремонта дорог в Ленобласти задействуют инновационные технологии
МЧС и “Мостотрест” посоветовали не прыгать с мостов Петербурга
Трамп посчитал собственные убытки за время президентства
Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры
Бузова не хочет удалять шутку про блокадницу и требует не воспитывать ее
Пингвины-монстры населяли Новую Зеландию
Трое мужчин напали без причины на прохожего на Днепропетровской улице