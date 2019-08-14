Глава МВД по Приморскому району ушёл в отставку

Ранее его подчинённые написали коллективную жалобу на имя начальства. Фото: приморск.78.мвд.рф

Ранее его подчинённые написали коллективную жалобу на имя начальства. Фото: приморск.78.мвд.рф

Начальник управления МВД по Приморскому району Санкт-Петербурга Анатолий Станак написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Полковник Анатолий Станак официально вышел на пенсию. Любопытно, что именно полицейские данного отдела ранее, по данным «Фонтанки.ру», написали коллективную жалобу на плохие условия труда. Так, полицейских якобы заставляли перерабатывать в несколько раз, не прибавляя к заработной плате, покупать еду задержанным за собственный счёт, а личное отношение начальствующего состава оставляло желать много лучшего.

Издание при этом подчеркнуло, что, по его данным, проверка по факту поданной жалобы на данный момент не закончена. Имя нового начальника полицейских Приморского района пока неизвестно.

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