Организация выплатит штраф в 1,2 млн рублей за допущение зрастания участка в Ленобласти

В Ленинградской области была проведена проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения. Обследование 10,4 гектара площади провело управление Россельхознадзора. Данная территория подлежит особой охране и преобладает приоритетом в эксплуатации, согласно Земельному Кодексу РФ.

Земельный участок находится в распоряжении некоммерческого партнерства Выборгского района. В результате обследования было обнаружено зарастание участка многолетней древесно-кустарной растительностью.

Отвечающий не принял меры для плодородия земли. Кроме того имеющаяся сухая трава могла стать причиной возгорания.

Организации был выписан штраф в размере 400 тыс. рублей. Штраф не был выплачен, из-за чего возбудили дело об административном правонарушении. Теперь штраф увеличился до 1,2 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о штрафе в пол миллиона за попытку подкупа.