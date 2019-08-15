В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека

Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими. Все произошло в городе Чунцин.

Обвал случился днем ранее, 14 августа, утром. В уезде города также засыпало барак и два жилых дома. Экстренные службы заявили, что не исключена вероятность повторного обвала.

Согласно информации Центрального телевидения Китая, на месте работают спасательные бригады.

Ранее в GazetaSPb сообщали, об обвале в торговом комплексе. В «Меге» Санкт-Петербурга на парковке обвалился потолок. На опубликованных очевидцами фото видно, что в результате обвала пострадали находившие на месте автомобили. Обо всем стало известно из группы в социальной сети «ВКонтакте». Дальнейшая работа комплекса находилась под вопросом.