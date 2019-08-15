Ученые рассказали, к чему ведет недосып

Сон менее шести часов в сутки повышает риски возникновения ишемической болезни сердца.

Как сообщает Пол Гринграс, профессор медицины сна, пишет THhe Sun, люди, которые не досыпают, подвергают себя высокому риску инсульта. Из-за плохого сна он достигает до 60%. Кроме того, специалист отметил, что такие люди имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови.

Всего один недосып также ведет к потере мышечной массы, набору веса и сокращает память человека. Подытожив профессор подчеркнул, что с плохим отношением ко сну, человек может довести себя до серьезных проблем со здоровьем.

Хорошему и крепкому сну способствует физическая активность.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сон оптимистов крепче, чем у пессимистов. Качество сна напрямую зависит от настроя человека.