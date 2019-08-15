Синоптики снова прогнозировали петербуржцам дожди

На территории Санкт-Петербурга сегодня, 15 августа, ожидаются кратковременные дожди и облачная погода с прояснениями.

Согласно данным Гидрометцентра, ветер сегодня будет дуть с юго-запада, со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление на протяжении суток останется без изменений.

Днем отметка термометра поднимется до 21 градуса тепла. В ночное время температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Чтобы обезопасить себя от внезапных осадков, лучше иметь при себе зонтик.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что дождь залил юго-запад Северной столицы. Подтопления были зафиксированы в метро «Автово». Там были затоплены подземный переход и вестибюль. Об случившемся сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте».