Синоптики снова прогнозировали петербуржцам дожди

Синоптики снова прогнозировали петербуржцам дожди
Днем отметка термометра поднимется до 21 градуса тепла. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На территории Санкт-Петербурга сегодня, 15 августа, ожидаются кратковременные дожди и облачная погода с прояснениями.

Согласно данным Гидрометцентра, ветер сегодня будет дуть с юго-запада, со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление на протяжении суток останется без изменений.

Днем отметка термометра поднимется до 21 градуса тепла. В ночное время температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Чтобы обезопасить себя от внезапных осадков, лучше иметь при себе зонтик.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что дождь залил юго-запад Северной столицы. Подтопления были зафиксированы в метро «Автово». Там были затоплены подземный переход и вестибюль. Об случившемся сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте».

гидрометцентр прогноз погоды санкт-петербург
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