На Косыгина утром столкнулись иномарки

На Косыгина утром столкнулись иномарки
Автомобиль сильно пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись у торгового центра «Народный» на Косыгина сегодня утром, 15 августа.

Как сообщили участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», скоро на участке образуется большая пробка.

На опубликованных очевидцами в соцсети фотографиях видно, что в результате столкновения иномарок Nissan Tiida и BMW, первый сильно пострадал, а также протаранил дорожное ограждение. Кроме того Nissan повредил передний и задний бампера.

Причина аварии и состояние участников неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пенсионерке, которая скончалась в результате ДТП под Тосно. Женщина умерла на руках врачей.

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