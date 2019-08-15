На Косыгина утром столкнулись иномарки

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись у торгового центра «Народный» на Косыгина сегодня утром, 15 августа.

Как сообщили участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», скоро на участке образуется большая пробка.

На опубликованных очевидцами в соцсети фотографиях видно, что в результате столкновения иномарок Nissan Tiida и BMW, первый сильно пострадал, а также протаранил дорожное ограждение. Кроме того Nissan повредил передний и задний бампера.

Причина аварии и состояние участников неизвестны.

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