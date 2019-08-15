Сточные воды Петербурга обеззаразят ультрафиолетом

Работы обещают закончить к концу сентября 2019 года. Фото: pixabay.com

Работы обещают закончить к концу сентября 2019 года. Фото: pixabay.com

На Юго-Западе Северной столицы начинается новая система обеззараживания очистительных сточных вод. Модернизация станции произойдет под ультрафиолетовым излучением. Новый механизм позволит уменьшить затраты энергии и увеличит производительность установки.

Работы обещают закончить к концу сентября настоящего года.

Как сообщает ГУП «Водоканал Петербурга», на станции внедрят излучение ультрафиолета, мощность которого будет регулироваться автоматически. Мощность будет варьироваться в зависимости от объемов воды.

Кроме того, специалисты обновят технологическое электрооборудование дополнительными системами управления.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на места ливня в Петербурге были отправил дежурные бригады. «Водоканал» выделил 20 бригад, и отметил, что ситуация находилась под контролем.