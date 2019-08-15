Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой

Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: vk.com/mestoproishestviy

В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины с грудными детьми. Пешеходы шли по обочине, когда их сбил автомобиль Dodge.

Инцидент произошел накануне, 14 августа в поселке Серебрянский. 35-летний гражданин сбил Женщин 38 и 59 лет, а также пяти- и одиннадцатимесячного малышей, когда те шли по обочине в том же направлении, что и водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того он лишен водительских прав, был четырежды привлечен к ответственности и имеет подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Косыгина. Авария случилась сегодня утром, 15 августа. Причина столкновения неизвестна.

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Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой
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