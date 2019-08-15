Карманник украл деньги и документы у пожилого туриста на Дворцовой набережной

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали карманника.
Во вторник 13 августа, на Дворцовой набережной 47-летний гражданин украл кошелек и документы из кармана брюк 61-летнего туриста. В кошельке у мужчины находили денежные средства суммой в 7 748 рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло у дома No38 около полудня. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Ранее гражданин уже был судим.
В настоящее время злоумышленник задержан, а похищенное вернули хозяину.
Ранее в GazetaSPb сообщали о раскрытии кражи мобильного телефона. Все произошло в поселке Металлострой в Ленинградской области.