Неизвестные украли банкомат из медучреждения в Тихвинском районе

В Тихвинском районе Ленинградской области неизвестные похитили банкомат из медицинского учреждения.

Сообщение о краже сотрудникам правоохранительных органов поступило днем ранее, 14 августа, около 6:30 утра. Обо всем сообщил 34-летний охранник.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники в тот же день пробрались в здание на улице Карла Маркса, откуда украли банкомат. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

В настоящее время полиция занимается поисками подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Дворцовой набережной карманник украл у пожилого туриста кошелек и документы. Злоумышленника нашли и задержали. Потерпевшему вернули украденное.