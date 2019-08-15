Неизвестный стащил из гараж лодочный мотор за 70 тыс. рублей

В Сосновом Бору Ленинградской области неизвестный похитил из чужого гаража лодочный мотор.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в среду, 14 августа. 66-летний гражданин сообщил, что кто-то пробрался в его бокс гаражного кооператива, откуда украл лодочный мотор. Пропажу мужчина обнаружил 12 августа.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сумма ущерба составила 72 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о наказании в отношении приверженцев АУЕ. Двое молодых людей напали на прохожего. Причиной избиения стали сделанные в их адрес замечания. Один будет заключен под стражу, а второй будет отбывать наказание под домашним арестом.