Вместо оплаты ВУЗа купите сыну трактор и сварочный аппарат

Высшее образование уже не котируется, сейчас рабочий может зарабатывать в разы больше чем среднестатистический «менеджер проекта». И вместо платного высшего образования может сразу купить мальчику современный трактор?! По деньгам выйдет примерно одинаково, зато уже с 18-ти лет парень сможет без всякой «вышки» зарабатывать по сто тысяч в месяц. И спокойно спать, не волнуясь за перипетии карьеры или переживая о ругани начальства.

Мир стремительно меняется, и он переполнен всеми этими коучерами, менеджерами, консультантами, финансистами и прочими модными профессиями. При этом работы для них не хватает и зарплата в 100 тысяч для большинства специалистов считается верхом карьерного благосостояния.

Зато в Петербурге и его окрестностях дефицит трактористов и квалифицированных сварщиков. Сейчас это вовсе не буйные алкоголики, как это было в СССР, а сытые, вежливые и обеспеченные люди – если они работают на себя и на своей технике!

Они сначала приезжают на объект к клиенту на хорошей иномарке, и копают траншеи, котлованы, планировки на современных и комфортных мультифункциональных тракторах. Стоят они от 2-3 млн подержанные или от 5 млн рублей новые.

Вполне сопоставимо с оплатой высшего образования, получив которое, нужно еще найти работу и потом лет десять-пятнадцать пресмыкаться перед всяким начальством, чтобы получить хорошую должность, что удается совсем немногим.

Стоимость работ в Ленобласти – от 12000 рублей за 8-часовую смену. Нехитрый расчет показывает, что заработок тракториста, после всех расходов на обслуживании техники, существенно превышает зарплату всех этих несчастных менеджеров. И самое главное, что квалифицированный тракторист на своей технике всегда востребован, в сезон они вообще нарасхват.

Поэтому если ваш малыш с детства любит машины-трактора-самосвалы, может не стоит препятствовать, и копить деньги ему не на ВУЗ, чтобы он всю жизнь «делал карьеру», а на трактор?! Сомневаетесь? А вы посидите в кабине современного ICВ, не говоря уже о Volvo – намного лучше и комфортнее, чем в кабине иной иномарки!