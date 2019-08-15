В соцсетях обсуждают отказ Шатунова петь “Белые розы”

Андрей Разин намеревается исполнять главные хиты “Ласкового мая”.

Юрий Шатунов отказался исполнять репертуар группы “Ласковый май”. В свою очередь его бывшая группа не сможет петь на концертах песни Шатунова, которые он написал специально для своей карьеры.

Глава группы “Ласковый май” Андрей Разин заявил в Instagram 15 августа, что теперь лично станет исполнять главные хиты коллектива. Шатунов, по его словам, считает, что перерос все эти песни. Это означает, что посетители концертов Шатунова должны понимать, что не услышат “Седую ночь” и “Белые розы” — теперь у музыканта просто не будет на них прав.

Юрию Шатунову было 13 лет, когда он вошел в состав “Ласкового мая” в Оренбурге. Группа появилась в 1986 году и просуществовала 5 лет до распада. В 2009 Разин, Серков, Кучеров и Ленюк воссоединились и гастролируют.

Новость расстроила подписчиков Разина: они переживают, что Шатунов и “Ласковый май” поссорились. Сам Разин считает, что в решении Шатунова в том числе виноват его директор — и сам не скрывает, что ситуация ему не нравится. В это самое время фанаты Шатунова стараются поддержать артиста на его странице «Вконтакте».

Ранее GazetaSPb сообщила, что Разин встретился с мамой Бузовой.