Американка достала аллигатора из леггинсов на глазах полиции

В штате Флорида шериф нашел в машине рюкзак с 41 черепахой.

Молодую американку освободили условно за нелегальное владение дикими животными. Девушка держала черепах в рюкзаке и аллигатора в штанах.

Шериф округа Шарлотт остановил грузовик-пикап из-за того, что водитель проехал мимо стоп-знака, сообщает AP News 16 августа. Молодой человек за рулем сообщил полицейскому, что он и его пассажирка, 25-летняя Ариэль Машан-Ле Кир собирали лягушек и змей под путепроводом. Он разрешил шерифу проверить сумку в багажнике.

Полицейский обнаружил в машине рюкзак с “Черепашками Ниндзя”, а внутри него — 41 настоящую полосатую черепаху. После этого он спросил у девушки, есть ли у нее что-то еще. В ответ она достала маленького аллигатора в 0,3 м из своих леггинсов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Чикаго потратило 33 тысячи долларов (около 2 млн рублей) на поимку аллигатора в парке.