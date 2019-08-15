Умные духовки включаются среди ночи

Компания June винит в происшествиях пользователей.

Умные духовки компании June включаются среди ночи и нагреваются. Производители винят в происшествиях пользователей.

Несколько дней назад в августе духовка одного из владельцев включилась в 2 часа ночи, сообщает The Verge, она проработала не меньше 4 часов, прежде чем он проснулся. Он рассказал, что жена пекла пирог поздно ночью, но выключила устройство.

Устройства синхронизированы с мобильным приложением, которое позволяет включать и выключать духовку. Издание передает, что с одной стороны это позволяет выключить духовку с работы, если вдруг вспомнил о ней, а с другой — случайно включить ее во сне, хотя сложно представить, как это можно сделать. Тем не менее, в компании считают, что именно так пользователи сами случайно включают огонь.

Ранее такое с духовками компании происходило уже дважды. Один раз духовка за ночь сожгла картошку, а вторая вовсю работала и была готова к выпечке, когда ее хозяйка встала утром. Пожарные Нью-Йорка заявили, что невыключенные кухонные приборы приводят к трети всех пожаров.

Ранее GazetaSPb сообщила, что девочка выходит в соцсети через холодильник.