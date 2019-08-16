На арене СКА пройдет день открытых дверей

Свободный вход для всех желающих будет доступен с 14:00 до 20:00. Фото: ska.ru

Свободный вход для всех желающих будет доступен с 14:00 до 20:00. Фото: ska.ru

На стадионе СКА, родной арене главной хоккейной команды Петербурга, сегодня пройдет день открытых дверей. Болельщики смогут посетить Ледовый дворец и увидеть новую площадку хоккеистов.

Свободный вход для всех желающих будет доступен с 14:00 до 20:00.

Болельщики смогут пройти в Ледовый через служебный вход (со стороны Клочкова переулка) и увидеть новую площадку размером 60 на 26 метров. На новое поле петербургские спортсмены выйдут в сезоне 2019/20.

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