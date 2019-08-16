Треть россиян затрудняются выплатить взятый кредит

Треть россиян затрудняются выплатить взятый кредит
4% россиян заявили, что не смогут погасить кредит. Фото: pixabay.com

Среди населения России затрудняются погасить взятый в банке кредит 34% людей.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, людей, которым тяжело выплатить взятый кредит, оказалось 34% от всего населения.

С легкостью оплатить долг смогут только 19% жителей России. Еще недавно, в 2017 году, данный показатель был заметно выше – 28%. Другие 34% людей ответили, что для погашения кредита им все же придется приложить усилия. Еще 4% заявили, что скорее всего, кредит будет висеть и оплатить они его не в состоянии.

И 66% респондентов уверили, что за прошедший год не испытали финансовых трудностей при выплате кредита. Чаще всего это люди в возрасте от 35-59 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что кредит в России выплачивает 50% семей. Статистика была изучена на основе опроса, который проводил ВЦИОМ.

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