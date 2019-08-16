Задержан петербуржец, похитивший у девушек мобильники

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был задержан подозреваемый в грабеже и избиении.

Сообщение о случившемся поступило в полицию днем ранее, 15 августа. 28-летняя гражданка находилась в квартире на проспекте Энтузиастов с бывшим 34-летний сожителем и подругой. Мужчина ударил по лицу подругу и украл ее мобильный телефон. После он потащил хозяйку квартиры в Hyundai Solaris и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время нахождения в автомобиле, мужчина наносил девушке удары и отобрал у нее два мобильных телефона. Затем бывший сожитель высадил девушку на Ириновском проспекте и скрылся.

В результате розыска сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

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