С начала года в Петербурге выдали почти 1300 разрешений на благоустройства

С начала года в Петербурге выдали почти 1300 разрешений на благоустройства
В 2019 году работы выполнялись в назначенные сроки. Фото: altphoto/ Андрей Пронин

С начала 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 1290 разрешений на благоустройство и озеленение детских зон и спортивных площадок. Ордена на работу выдавала Государственная административно-техническая инспекция.

Осуществлялась высадка деревьев, озеленение территорий, постройка и реконструкция детских зон.

Глава ГАТИ Олег Зотов отмечает, что в настоящем году работы выполнялись в назначенные сроки, кроме того снизилось число нарушений во время их проведения.

За минувшую неделю инспекция выдала 35 разрешений на работы по благоустройству по разным адресам.

Ранее в GazetaSPb сообщали сколько потратят на благоустройство Петербурга в 2019 году. В 2018 году на данные цели ушло более 7 млн рублей.

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