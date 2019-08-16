В Волхове под завалами рухнувшего здания погибли два человека

В Волхове под завалами рухнувшего здания погибли два человека
Спасатели разгребли завалы и достали тела погибших. Фото: Pixabay

Двое рабочих погибли при обрушении нежилого здания в Волхове на территории завода «Апатит».

В пятницу, 16 августа, на промплощадке АО «Пикалевская сода» рядом с заводом «Апатит» произошло обрушение. Одна стена обрушилась при демонтаже здания. Под завалами погибли двое рабочих до приезда медиков. По словам очевидцев, мужчины упали с высоты и их завалило обломками. О произошедшем сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Спасатели разгребли завалы и достали тела погибших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Рахья в Ленинградской области в конце июля произошло обрушение стены жилого дома.

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