В Волхове под завалами рухнувшего здания погибли два человека

Двое рабочих погибли при обрушении нежилого здания в Волхове на территории завода «Апатит».
В пятницу, 16 августа, на промплощадке АО «Пикалевская сода» рядом с заводом «Апатит» произошло обрушение. Одна стена обрушилась при демонтаже здания. Под завалами погибли двое рабочих до приезда медиков. По словам очевидцев, мужчины упали с высоты и их завалило обломками. О произошедшем сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
Спасатели разгребли завалы и достали тела погибших.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Рахья в Ленинградской области в конце июля произошло обрушение стены жилого дома.