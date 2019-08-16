За поддельный больничный петербуржец отвечал перед судом

Дело об использовании поддельного листка о нетрудоспособности дошло до суда.

С целью оправдать месячный прогул гражданин Санкт-Петербурга решил приобрести больничную справку. Поддельный листок о нетрудоспособности мужчине якобы выдал врач одной из поликлиник. После он предъявил его в бухгалтерию работодателя.

После рассмотрения эксперта выяснилось, что печать на бланке отличается от оригинальной, а врач, выписавший больничный, в поликлинике не числится.

Как сообщает прокуратура Кировского района, вину в содеянном гражданин признал. Суд также признал его виновным. Теперь, после отдыха на «больничном», мужчину ждут 120 часов обязательных работ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о лжесотруднике жилищной конторы. Женщина явилась к пенсионерки и сообщила, что той нужно срочно менять батареи. А после взяла у нее предоплату и исчезла.