Пожилая петербурженка отдала лжеработнику 10 тыс. рублей на замену батарей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под предлогом замены труб мошенники взяли у пожилой женщины денежные средства и исчезли.

Сообщение о случившемся поступило в полицию днем ранее, 15 августа. В квартиру 80-летней пенсионерки на Улице Федосеенко пришла неизвестная женщина. Она представилась работником жилищной конторы и попросила разрешение на осмотр ванной комнаты и кухни. После она сообщила, что батареям требуется замена, из-за продолжительной эксплуатации они могут разорваться.

Женщина предложила сразу оплатить замену, но у пенсионерки наличных средств не оказалось. Вместе они отправились до ближайшего банкомата, затем пенсионерка отдала злоумышленнице 10 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жительницу Петербурга, которая устроила наркопритон, могут ждать 8 лет тюремного заключения.