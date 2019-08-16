Пожилая петербурженка отдала лжеработнику 10 тыс. рублей на замену батарей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под предлогом замены труб мошенники взяли у пожилой женщины денежные средства и исчезли.
Сообщение о случившемся поступило в полицию днем ранее, 15 августа. В квартиру 80-летней пенсионерки на Улице Федосеенко пришла неизвестная женщина. Она представилась работником жилищной конторы и попросила разрешение на осмотр ванной комнаты и кухни. После она сообщила, что батареям требуется замена, из-за продолжительной эксплуатации они могут разорваться.
Женщина предложила сразу оплатить замену, но у пенсионерки наличных средств не оказалось. Вместе они отправились до ближайшего банкомата, затем пенсионерка отдала злоумышленнице 10 тыс. рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что жительницу Петербурга, которая устроила наркопритон, могут ждать 8 лет тюремного заключения.